Усилить ПВО и увеличить поддержку Киева: западные лидеры отреагировали на масштабный российский авиаудар по Украине

Международные партнеры шокированы масштабами последней атаки рф на Украину. Западные лидеры осудили варварские действия рф и в очередной раз подчеркивают, что следует усилить поддержку Киева. Об этом пишет УНН.

Детали

В частности, министр иностранных дел Великобритании Рини Сунак на своей странице в соцсети Х заявил, что широкомасштабные нападения на города Украины свидетельствуют, что путин не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить демократию.

Мы должны продолжать поддерживать Украину - сколько угодно. - подчеркнул Риши Сунак.

Также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отреагировал на события в Украине, заявив о беспрецедентных авиаударах рф по школам, домам, торговым центрам и роддому.

Единственный правильный ответ на этот вопрос: продолжать финансово и военно поддерживать Украину, чтобы защитить ее от этой продолжающейся российской агрессии - убежден Рютте.

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О необходимости продолжать и усиливать поддержку Украины заявил также президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, эти удары должны напомнить всем, кто говорит об усталости от войны в Украине, что жестокость России не имеет границ.

Мы ДОЛЖНЫ оказать всяческую поддержку Украине для победы над агрессором - заявил литовский лидер.

Кроме того, премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что удар является очередным свидетельством того, что рф стремится просто уничтожить Украину.

Не позволить агрессии окупиться имеет решающее значение для европейской и глобальной безопасности - подчеркнула эстонский премьер.

В МИД Франции также отреагировал на российские авиаудары по городам Украины. Отмечается, что Париж продолжит поддерживать Украину, в частности в Международном уголовном суде в борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные Россией

россия продолжает свою стратегию террора, направленную на уничтожение украинской гражданской инфраструктуры с целью подрыва устойчивости украинского населения - говорится в заявлении МИД Франции.

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Кроме того, президент Молдовы Майя Санду призвала усилить противовоздушную оборону Украины после ночной атаки рф, в результате которой пострадали сотни украинцев.

Сегодняшняя агрессия подчеркивает настоятельную необходимость усиления возможностей противовоздушной обороны Украины для защиты жизни людей - заявила Санду.

Также госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк призвала к немедленному финансированию Украины в ответ на широкомасштабные ракетные атаки России, подчеркивая настоятельную необходимость поддержать борьбу за свободу.

Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году, - подчеркнула Бриджит Бринк.

Дополнение

По состоянию на 14:00 известно о гибели 18 человек, еще 132 - ранены в результате массированной российской атаки по территории Украины.

Повреждены 47 частных домов, 39 автомобилей, больница и санаторий, 9 многоквартирных домов, два административных здания, хозяйственные постройки, СТО, гаражный кооператив, АЗС, складское помещение, школа, церковь, ТРЦ, роддом.

Напомним,

В Воздушных силах ВСУ заявили, что во время вражеской атаки в пятницу в небе над Украиной было сбито 114 из 158 воздушных целей - ракеты различных типов и ударные БплА.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено - 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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