Усилить ПВО и увеличить поддержку Киева: западные лидеры отреагировали на масштабный российский авиаудар по Украине
Западные лидеры осуждают последнюю масштабную воздушную атаку России на Украину. Международные партнеры призвали не просто продолжить, а увеличить поддержку Киева.
Зеленский подписал закон об ускорении строительства Национального военного мемориального кладбища
Закон сократит бюрократический путь и ускорит строительство Национального военного мемориала.
На вертолетную площадку в Ялте приземлился вражеский вертолет
На ялтинской вертолетной площадке ненадолго приземлился боевой вертолет. Это произошло после недавнего обнаружения ключевой российской радиолокационной станции в Севастополе.
Шмыгаль анонсировал подачу утвержденного плана Ukraine Facility в Еврокомиссию
Украина собирается подать в ЕС утвержденный план Ukraine Facility, согласование которого Еврокомиссией откроет для Украины доступ к 50 млрд евро на 4 года.
Ракетный удар по столице: количество погибших увеличилось до шести
В результате ракетного обстрела Киева погибли шесть человек, спасательные работы продолжаются; 30 получили ранения.
За год 18 тысяч кв. км на деоккупированных территориях были полностью очищены от взрывчатки
Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году было очищено от мин 18 000 кв. км территории, обезврежено почти 275 000 взрывоопасных предметов.
Кабмин разрешил авансирование до 70% стоимости работ по строительству укреплений - Шмыгаль
Правительство Украины разрешило авансирование на уровне до 70% стоимости работ по строительству укреплений.
Оккупанты используют гражданскую авиацию для транспортировки личного состава
россия перевозит персонал в ростов гражданскими авиалиниями, а затем наземным транспортом в Украину, сообщает Штаб национального сопротивления Украины.
В воздушное пространство Польши, вероятно, вторглась российская ракета - начальник Генштаба страны
Российская ракета, вероятно, нарушила воздушное пространство Польши во время нападения россии на Украину, сообщил начальник Генерального штаба укула. Проверка продолжается.
россияне на ВОТ создали базу "нелояльных жителей" - Центр сопротивления
россияне на временно оккупированных территориях создали базу данных, которая отслеживает более 100 000 "нелояльных" украинских жителей. В будущем доступ к ней будут иметь оккупанты на блокпостах.