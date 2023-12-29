"ЕС будет с Украиной столько, сколько потребуется": Боррель отреагировал на массированный ракетный удар рф по Украине

На фоне последней ракетной атаки россиян по Украине в ЕС подчеркнули, что будут поддерживать Киев столько, сколько это потребуется. Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.

Детали

По его словам, последняя атака была одной из крупнейших атак на города и население с момента своего полномасштабного вторжения в Украину.

Атака рф на столицу: уже четыре жертвы

Это был еще один трусливый и неизбирательный обстрел школ, станции метро и больницы, в результате которого погибло по меньшей мере 16 человек и несколько десятков получили ранения. ЕС будет с Украиной столько, сколько потребуется - написал Боррель.

Дополнение

Согласно обновленным данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 14:00 известно о гибели 18 человек, еще 132 - ранены в результате массированной российской атаки по территории Украины.

Повреждены 47 частных домов, 39 автомобилей, больница и санаторий, 9 многоквартирных домов, два административных здания, хозяйственные постройки, СТО, гаражный кооператив, АЗС, складское помещение, школа, церковь, ТРЦ, роддом.

Напомним,

После ночного обстрела рф украинские спасатели до сих пор работают на местах разбора завалов в 4 областях и Киеве. Кроме того, на Львовщине продолжается ликвидация пожара в цехе