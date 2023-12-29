Атака рф на столицу: уже четыре жертвы

В столице спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего в результате ракетной атаки рф в пятницу. Таким образом в Киеве уже четыре жертвы, сообщает КМВА, пишет УНН.

Уточнение последствий ракетного удара по столице. Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего. Таким образом количество погибших в результате ракетного удара возросло до четырех - говорится в сообщении КМВА в Telegram.

Как отмечается, поисково-спасательная операция продолжается.

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