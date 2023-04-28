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По Константиновке враг дважды ударил ракетами, массированно обстрелял Кураховскую громаду

По Константиновке враг дважды ударил ракетами, массированно обстрелял Кураховскую громаду

Киев • УНН

 • 275778 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Донецкой области Константиновка дважды подверглась вражескому ракетному обстрелу, под утро российские оккупанты массированно обстреляли Кураховскую громаду, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 28 апреля следующая:

  • На Волновахском направлении повреждены 2 дома, амбулатория и магазин в Новоукраинке Угледарской громады.
  • На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки. Под утро состоялся массированный артобстрел Кураховской громады - поврежден инфраструктурный объект.
  • На Горловском направлении известно о 2 поврежденных многоэтажках и 1 разрушенном доме. Константиновка дважды подверглась ракетному обстрелу: ранен 1 человек, повреждены детсад, 3 медучреждения, 6 частных домов и 6 многоэтажек. На территории громады еще 2 дома повреждены в Иванополье. Единичные обстрелы происходили в Часовоярской, Торецкой и Соледарской громадах.

Дополнение

За сутки россияне ранили 1 жителя Донецкой области. 

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