По Константиновке враг дважды ударил ракетами, массированно обстрелял Кураховскую громаду
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Донецкой области Константиновка дважды подверглась вражескому ракетному обстрелу, под утро российские оккупанты массированно обстреляли Кураховскую громаду, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 28 апреля следующая:
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- На Волновахском направлении повреждены 2 дома, амбулатория и магазин в Новоукраинке Угледарской громады.
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- На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки. Под утро состоялся массированный артобстрел Кураховской громады - поврежден инфраструктурный объект.
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- На Горловском направлении известно о 2 поврежденных многоэтажках и 1 разрушенном доме. Константиновка дважды подверглась ракетному обстрелу: ранен 1 человек, повреждены детсад, 3 медучреждения, 6 частных домов и 6 многоэтажек. На территории громады еще 2 дома повреждены в Иванополье. Единичные обстрелы происходили в Часовоярской, Торецкой и Соледарской громадах.
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Дополнение
За сутки россияне ранили 1 жителя Донецкой области.