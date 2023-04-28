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По Костянтинівці ворог двічі вдарив ракетами, масовано обстріляв Курахівську громаду

По Костянтинівці ворог двічі вдарив ракетами, масовано обстріляв Курахівську громаду

Київ • УНН

 • 275779 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Донецькій області Костянтинівка двічі зазнала ворожого ракетного обстрілу, під ранок російські окупанти масовано обстріляли Курахівську громаду, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 28 квітня наступна:

  • На Волноваському напрямку пошкоджено 2 будинки, амбулаторію та крамницю у Новоукраїнці Вугледарської громади.
  • На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. Під ранок відбувся масований артобстріл Курахівської громади - пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
  • На Горлівському напрямку відомо про 2 пошкоджені багатоповерхівки та 1 зруйнований будинок. Костянтинівка двічі зазнала ракетного обстрілу: поранено 1 людину, пошкоджено дитсадок, 3 медзаклади, 6 приватних будинків і 6 багатоповерхівок. На території громади ще 2 будинки пошкоджено в Іванопіллі. Поодинокі обстріли відбувалися у Часовоярській, Торецькій і Соледарській громадах.

Доповнення

За добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини. 

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