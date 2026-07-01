По делу об убийстве судмедэксперта Здебского и гражданского в Изюме осудили троих оккупантов

В Харьковской области по делу об убийстве судмедэксперта Федора Здебского и пытках и убийстве гражданского в Изюме суд вынес приговоры трем российским оккупантам, причастным к преступлениям против местных жителей во время захвата города в 2022 году. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры доказали вину трех российских оккупантов, которые во время захвата Изюма убивали местных жителей за проукраинскую позицию, - говорится в сообщении. Один из осужденных - российский военный, командир боевой машины 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1 танковой армии вс рф - говорится в сообщении.

В мае 2022 года он пришел в патологоанатомическое отделение больницы в Изюме. Там находился 70-летний судебно-медицинский эксперт Федор Здебский.

После начала полномасштабного вторжения он остался в городе и помогал оформлять документы для семей погибших украинских защитников.

Когда российский военный назвался "племянником Кадырова", Федор Здебский открыто сказал ему: "Кто вас сюда звал? Вас тут никто не ждал". После этого оккупант убил его.

Прокуроры также доказали причастность этого же российского военного к еще одному убийству. Вместе с двумя боевиками "лнр" он похитил 57-летнего местного предпринимателя, незаконно удерживал его, пытал, а затем убил. Мужчину похоронили под номером 311 на территории массового захоронения в Изюме.

За нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, российский военный осужден к пожизненному лишению свободы.

Двое боевиков "лнр" осуждены к 15 годам лишения свободы. Прокуратура не согласна с таким наказанием и готовит апелляцию - будет настаивать на пожизненном.

Это еще один приговор за преступления оккупантов против гражданских на Харьковщине.

Работа по привлечению виновных к ответственности продолжается.

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