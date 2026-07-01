По делу об убийстве судмедэксперта Здебского и гражданского в Изюме осудили троих оккупантов

$44.790.0651.030.13
ukenru
Эксклюзив
14:51 • 994 просмотра
В Украине заговорили о выборах - эксперт объяснил, что может стоять за слухами о встрече Зеленского и Залужного
14:19 • 4884 просмотра
Украина получит 16 самолетов Gripen в виде "пожертвования" от Швеции - Федоров озвучил датуVideo
Эксклюзив
13:45 • 11861 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
09:55 • 13958 просмотра
Рада одобрила создание Национального пантеона
Эксклюзив
09:48 • 25280 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: в Офисе Генпрокурора подтвердили открытие уголовного производства
1 июля, 07:57 • 34873 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto
1 июля, 07:42 • 24552 просмотра
В Украине стартует вступительная кампания в вузы - как будет проходить и какой графикPhoto
1 июля, 06:35 • 23871 просмотра
Зеленский подтвердил "дальнобойные санкции" по НПЗ в Уфе и объекту российского ВПК в Пензенской областиVideo
1 июля, 01:38 • 18781 просмотра
Биткойн упал ниже $60 тыс. и потерял более половины стоимости от исторического максимума
30 июня, 20:06 • 20237 просмотра
Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на почти $690 млн
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+31°
3.4м/с
45%
750мм
Популярные новости
Праздники в июле: календарь государственных, церковных и профессиональных дат1 июля, 07:07 • 32505 просмотра
В Чехии ультраправая SPD хочет лишить Зеленского Ордена Белого Льва, у Павела отреагировали10:28 • 7820 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы11:37 • 15282 просмотра
Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске12:25 • 14110 просмотра
Враг нанёс баллистический удар по Одесской области: двое погибших, 15 раненых13:35 • 8012 просмотра
публикации
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
Эксклюзив
13:45 • 11861 просмотра
Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске12:25 • 14150 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы11:37 • 15324 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto1 июля, 07:57 • 34873 просмотра
Праздники в июле: календарь государственных, церковных и профессиональных дат1 июля, 07:07 • 32546 просмотра
Актуальные люди
Андрей Пышный
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Львовская область
Гданьск
Рава-Русская
Львов
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 40309 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 76144 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 90903 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 102513 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 137191 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

По делу об убийстве судмедэксперта Здебского и гражданского в Изюме осудили троих оккупантов

Киев • УНН

 • 1028 просмотра

В Харьковской области суд вынес приговоры трем российским оккупантам за убийство судмедэксперта Федора Здебского и гражданского в Изюме. Один осужден к пожизненному, двое получили по 15 лет, прокуратура готовит апелляцию.

По делу об убийстве судмедэксперта Здебского и гражданского в Изюме осудили троих оккупантов

В Харьковской области по делу об убийстве судмедэксперта Федора Здебского и пытках и убийстве гражданского в Изюме суд вынес приговоры трем российским оккупантам, причастным к преступлениям против местных жителей во время захвата города в 2022 году. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры доказали вину трех российских оккупантов, которые во время захвата Изюма убивали местных жителей за проукраинскую позицию, - говорится в сообщении. Один из осужденных - российский военный, командир боевой машины 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1 танковой армии вс рф

- говорится в сообщении.

В мае 2022 года он пришел в патологоанатомическое отделение больницы в Изюме. Там находился 70-летний судебно-медицинский эксперт Федор Здебский.

После начала полномасштабного вторжения он остался в городе и помогал оформлять документы для семей погибших украинских защитников.

Когда российский военный назвался "племянником Кадырова", Федор Здебский открыто сказал ему: "Кто вас сюда звал? Вас тут никто не ждал". После этого оккупант убил его.

Прокуроры также доказали причастность этого же российского военного к еще одному убийству. Вместе с двумя боевиками "лнр" он похитил 57-летнего местного предпринимателя, незаконно удерживал его, пытал, а затем убил. Мужчину похоронили под номером 311 на территории массового захоронения в Изюме. 

За нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, российский военный осужден к пожизненному лишению свободы.

Двое боевиков "лнр" осуждены к 15 годам лишения свободы. Прокуратура не согласна с таким наказанием и готовит апелляцию - будет настаивать на пожизненном.

Это еще один приговор за преступления оккупантов против гражданских на Харьковщине. 

Работа по привлечению виновных к ответственности продолжается.

Сообщено о подозрении российскому командиру, взвод которого проводил "зачистки" мирных жителей Бучи01.07.26, 13:09 • 1946 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП