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Сообщено о подозрении российскому командиру, взвод которого проводил "зачистки" мирных жителей Бучи

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

Командиру разведывательного взвода 234-го полка РФ Артему Тарееву сообщено о подозрении. Его подразделение контролировало часть Бучи, где погибли по меньшей мере 22 гражданских.

Сообщено о подозрении российскому командиру, взвод которого проводил "зачистки" мирных жителей Бучи

Сообщено о подозрении командиру российского разведывательного взвода 234-го десантно-штурмового полка Артему Тарееву. Его подразделение контролировало часть Бучи, во время российской оккупации Киевщины. На территории, которую они контролировали, погибло не менее 22 человек. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН

"Мы сообщили о подозрении командиру разведывательного взвода 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ ВС РФ Артему Тарееву.

В марте 2022 года его подразделение контролировало район улиц Яблунской, Водопроводной и Вокзальной. Именно оттуда российские военные проводили так называемые "зачистки": заходили в дома, допрашивали мирных людей, проверяли телефоны, искали тех, кого считали проукраински настроенными", - сообщил Генпрокурор. 

По данным следствия, в зоне ответственности этого подразделения погибли не менее 22 гражданских.

Подозрение касается конкретных задокументированных преступлений: умышленных убийств шести мирных жителей Бучи, покушения на убийство еще одного гражданского лица и жестокого обращения не менее чем с девятью людьми

говорится в сообщении Генпрокурора.

Кравченко подчеркнул, ключевое в этом деле – командная ответственность.

Генпрокурор Кравченко: заочные приговоры являются стратегическим инструментом обеспечения ответственности в военное время03.03.26, 17:51 • 3690 просмотров

"Принципиальным является не только то, кто нажимал на спусковой крючок, но и то, кто отдавал приказы, руководил подчиненными, знал о преступлениях или сознательно позволял им происходить.

Командир не может спрятаться за спинами подчиненных. Он несет ответственность так же, как и исполнитель. Именно поэтому мы устанавливаем не только тех, кто убивал. Мы устанавливаем всех, кто сделал эти преступления возможными.

Российскому военному командиру Артему Тарееву инкриминировано нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством", - объяснил позицию Генеральный прокурор. 

В видео, которое обнародовал Генеральный прокурор, рассказывается о конкретных преступлениях, совершенных военными из подразделения, которым командовал Тареев.

"37-летнего мужчину задержали возле места базирования оккупантов. После допроса его убили. 69-летний житель Бучи вышел из укрытия проверить дом. Его также убили. 40-летнего хозяина частного дома допросили, вывели из дома и расстреляли. Двое безоружных мужчин проходили мимо мест базирования подразделения. По ним открыли огонь, оба погибли. 45-летний мужчина пришел в квартиру покормить собаку. Там его убил российский военный", - говорится в видео.

Для мира Буча стала символом жестокости российских агрессоров. Для Украины местом, где навсегда изменилось понимание цены свободы. Для меня Буча - личная ответственность и каждое новое сообщение о подозрении это шаг к справедливости, которую мы пообещали людям

заявил Генеральный прокурор. 

Кравченко подчеркнул, что Буча не стала завершающей страницей - продолжается установление каждого, кто причастен к преступлениям против мирных людей.

Юлия Мельник

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