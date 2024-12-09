По делу главы АМКУ Кириленко завершено следствие
Киев • УНН
НАБУ и САП завершили расследование в отношении главы АМКУ Павла Кириленко по подозрению в незаконном обогащении. По данным следствия, чиновник скрыл 21 объект недвижимости и люксовое авто, оформив их на родственников жены.
Завершено следствие по делу в отношении председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на 72,1 млн грн и декларировании недостоверной информации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ.
"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению руководителя АМКУ в незаконном обогащении на 72,1 млн грн и декларировании недостоверной информации", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, в 2020-2023 подозреваемый, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.
Речь идет о:
· 7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
· дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;
· 2 гаражные боксы;
· 6 паркомест;
· 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
· автомобиль BMW Х3.
· в то же время разница между стоимостью указанного имущества и имеющимися средствами (доход, сбережения) чиновника и его жены составила 72,1 млн грн.
Кроме того, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.
Дополнение
8 апреля сообщалось, что Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко.
14 августа 2024 года председателю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
Ранее его подозревали в незаконном обогащении более чем на 56 млн грн и недостоверном декларировании.
В августе суд отпустил Кириленко под залог в более 30 млн гривен.
В конце марта УНН сообщал, что вышел материал проекта "Схемы", в котором журналисты-расследователи рассказали что родственники председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко за последние четыре года, особенно в период его председательства Донецкой областью, приобрели недвижимости на сумму около 70 миллионов гривен, что выглядит непропорционально его официальным доходам. Речь идет о большом имении, двух земельных участках, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в Киеве и апартаментах в премиальном ЖК в Ужгороде.