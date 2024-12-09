По делу главы АМКУ Кириленко завершено следствие

Завершено следствие по делу в отношении председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на 72,1 млн грн и декларировании недостоверной информации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ.

"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению руководителя АМКУ в незаконном обогащении на 72,1 млн грн и декларировании недостоверной информации", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, в 2020-2023 подозреваемый, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Речь идет о:

· 7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

· дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;

· 2 гаражные боксы;

· 6 паркомест;

· 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

· автомобиль BMW Х3.

· в то же время разница между стоимостью указанного имущества и имеющимися средствами (доход, сбережения) чиновника и его жены составила 72,1 млн грн.

Кроме того, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

Дополнение

8 апреля сообщалось, что Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко.

14 августа 2024 года председателю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

Ранее его подозревали в незаконном обогащении более чем на 56 млн грн и недостоверном декларировании.

В августе суд отпустил Кириленко под залог в более 30 млн гривен.

В конце марта УНН сообщал, что вышел материал проекта "Схемы", в котором журналисты-расследователи рассказали что родственники председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко за последние четыре года, особенно в период его председательства Донецкой областью, приобрели недвижимости на сумму около 70 миллионов гривен, что выглядит непропорционально его официальным доходам. Речь идет о большом имении, двух земельных участках, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в Киеве и апартаментах в премиальном ЖК в Ужгороде.