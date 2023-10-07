Плюс 610 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага.
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 281 700 человек, 4800 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава-около 281 700 (+610) человек,
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- танков - 4800 (+23) ЕД,
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- боевых бронированных машин - 9102 (+20) ЕД,
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- артиллерийских систем – 6688 (+22) ЕД,
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- РСЗО – 808 (+2) ед,
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- средства ПВО ‒ 541 (+1) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ЕД,
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- вертолетов – 316 (+0) ЕД,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5185 (+27),
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- крылатые ракеты ‒ 1530 (+0),
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- корабли / катера - 20 (+0) ЕД,
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- подводные лодки - 1 (+0) ЕД,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9073 (+58) ЕД,
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- специальная техника - 956 (+5).
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