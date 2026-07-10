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Плюс 10 уничтоженных российских танкеров. СБС за 120 часов поразили 48 единиц теневого флота РФ

Киев • УНН

 • 1368 просмотра

Командующий Силами беспилотных операций ВСУ Роберт Бровди сообщил о поражении 43 единиц теневого флота России за 120 часов. За ночь 10 июля поражено 13 единиц на подходах к Крыму.

Плюс 10 уничтоженных российских танкеров. СБС за 120 часов поразили 48 единиц теневого флота РФ

За 120 часов поражено 43 единицы теневого флота России. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных операций ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, пишет УНН

"Азовский филиал Чернобаевки, уже 48: +13 единиц теневого флота добыто на подходах к Крыму за ночь 10 июля. 48 единиц плавсредств поражено Птицами СБС за 120 часов, флот системно анорексирует (…) все танкеры идентифицированы, входят в состав "теневого флота" и находятся под международными санкциями", - сообщил "Мадьяр".

По его словам, за минувшую ночь было поражено 10 танкеров, 1 сухогруз, 1 паром и 1 морской буксир. На видео видно, как военные отрабатывают удары дронами FP производства украинской компании Fire Point. Об этом свидетельствует характерное зеленое сердце вместо прицела.

 

"Имею дилемму: отправляя танкер в Крым, червь закаляет отвагу или слабоумие?", - добавил "Мадьяр".

Кроме того, по данным командующего Сил беспилотных операций ВСУ, в рамках проекта "Крымский рубильник off" ночью военные поразили  5 электроподстанций:

  • ПС 110 кВ "Береговое", нп Молочное, Крым
    • ПС 110 кВ "Саки", Крым
      • ПС 110 кВ "Майнаки", Евпатория
        • ПС 110 кВ "Новоозерная", нп Медведево, Крым
          • ПС 35 кВ "Медведево", нп Медведево, Крым

            Также, по словам "Мадьяра", в течение ночи в оперативной глубине оккупанта в Крыму и южной части ВОТ Птицы СБС результативно поразили 41 военную цель. В тактической глубине на линии боевого соприкосновения в течение суток Птицы СБС уничтожили 426 оккупантов, всего 1660 вражеских целей за сутки. 

            Юлия Мельник

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