Плюс 10 уничтоженных российских танкеров. СБС за 120 часов поразили 48 единиц теневого флота РФ
Киев • УНН
Командующий Силами беспилотных операций ВСУ Роберт Бровди сообщил о поражении 43 единиц теневого флота России за 120 часов. За ночь 10 июля поражено 13 единиц на подходах к Крыму.
За 120 часов поражено 43 единицы теневого флота России. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных операций ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, пишет УНН.
"Азовский филиал Чернобаевки, уже 48: +13 единиц теневого флота добыто на подходах к Крыму за ночь 10 июля. 48 единиц плавсредств поражено Птицами СБС за 120 часов, флот системно анорексирует (…) все танкеры идентифицированы, входят в состав "теневого флота" и находятся под международными санкциями", - сообщил "Мадьяр".
По его словам, за минувшую ночь было поражено 10 танкеров, 1 сухогруз, 1 паром и 1 морской буксир. На видео видно, как военные отрабатывают удары дронами FP производства украинской компании Fire Point. Об этом свидетельствует характерное зеленое сердце вместо прицела.
"Имею дилемму: отправляя танкер в Крым, червь закаляет отвагу или слабоумие?", - добавил "Мадьяр".
Кроме того, по данным командующего Сил беспилотных операций ВСУ, в рамках проекта "Крымский рубильник off" ночью военные поразили 5 электроподстанций:
- ПС 110 кВ "Береговое", нп Молочное, Крым
- ПС 110 кВ "Саки", Крым
- ПС 110 кВ "Майнаки", Евпатория
- ПС 110 кВ "Новоозерная", нп Медведево, Крым
- ПС 35 кВ "Медведево", нп Медведево, Крым
Также, по словам "Мадьяра", в течение ночи в оперативной глубине оккупанта в Крыму и южной части ВОТ Птицы СБС результативно поразили 41 военную цель. В тактической глубине на линии боевого соприкосновения в течение суток Птицы СБС уничтожили 426 оккупантов, всего 1660 вражеских целей за сутки.