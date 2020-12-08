ПЦР-тест не нужен: Ляшко рассказал, как в Минздраве считают тех, кто выздоровел от COVID-19

Именно по этим критериям человек и попадает в статистику Минздрава в перечень тех, кто вылечился от коронавирусной болезни. Поэтому, достаточным условием, чтобы считаться здоровым, является, по словам Ляшко, "отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования".

Так же отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты взятия материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования также переводит пациента в категорию тех, кто вылечился.

Однако все еще актуальным остается подтверждение выздоровления от COVID-19 с помощью одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР. При этом, ведущие эпидемиологи отмечают, что ПЦР-тест еще долгое время показывает положительный результат на COVID-19 уже у здорового человека. Таким образом тест реагирует на остатки РНК коронавируса в организме уже не заразного человека. Поэтому это делает ПЦР-тестирование неэффективным с эпидемиологической точки зрения.

Напомним, что новый украинский тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген обнаруживает COVID-19 за семь дней до появления первых симптомов. С его помощью можно быстро выделять и изолировать инфекционных больных, что необходимо для замедления пандемии.