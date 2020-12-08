ПЛР-тест не потрібен: Ляшко розповів, як у МОЗ рахують тих, хто одужав від COVID-19

Саме за цими критеріями людина й потрапляє в статистику МОЗ до переліку тих, хто вилікувався від коронавірусної хвороби.

Тож, достатньою умовою, щоб рахуватися здоровим, є, за словами Ляшка, "відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження".

Так само відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів рахуючи з 10 дня від дати взяття матеріалу (при позитивному результаті на COVID-19 методом ПЛР) без лабораторного обстеження також переводить пацієнта в категорію тих, хто вилікувався.

Проте все ще актуальним залишається підтвердження одужання від COVID-19 за допомогою одного негативного результату тестування методом ПЛР. При цьому, провідні епідеміологи наголошують, що ПЛР-тест ще довгий час показує позитивний результат на COVID-19 вже у здорової людини. Таким чином тест реагує на залишки РНК коронавірусу в організмі вже не заразної людини. Тому це робить ПЛР-тестування неефективним з епідеміологічної точки зору.

Нагадаємо, що новий український тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген виявляє COVID-19 за сім днів до появи перших симптомів. З його допомогою можна швидко виокремлювати та ізолювати заразних хворих, що необхідно для сповільнення пандемії.