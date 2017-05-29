Площадь пожаров в Забайкалье за выходные выросла втрое
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Отмечается, что в настоящее время на территории лесного фонда Забайкальского края действуют семь лесных пожаров в Акшинском, Красночикойском, Киринском, Петровск-Забайкальском, Читинском районах вблизи населенных пунктов Акша, Ядрихино, Букукун, Надежный, Новопавловка, хохот, Гонгота. Кроме того, в Улетовском районе вблизи населенного пункта Горный действует пожар на площади 600 га. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
При этом пять лесных пожаров в Дульдургинском, Красночикойском, Петровск-Забайкальском, Улетовском районах вблизи населенных пунктов Бальзино, Большая Речка, Большакова, СОХОТ, Николаевское локализованы.
Уточняется, что в тушении пожаров принимают участие 403 человека и 61 единица техники. Мониторинг с воздуха осуществляют пять воздушных судов.
Как сообщал ранее УНН, в результате пожаров в Красноярском крае сгорело 130 домов, более 500 человек лишились домов.