Площадь пожаров в Забайкалье за ​​выходные выросла втрое

При этом пять лесных пожаров в Дульдургинском, Красночикойском, Петровск-Забайкальском, Улетовском районах вблизи населенных пунктов Бальзино, Большая Речка, Большакова, СОХОТ, Николаевское локализованы.

Уточняется, что в тушении пожаров принимают участие 403 человека и 61 единица техники. Мониторинг с воздуха осуществляют пять воздушных судов.

Как сообщал ранее УНН, в результате пожаров в Красноярском крае сгорело 130 домов, более 500 человек лишились домов.