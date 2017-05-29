Площа пожеж в Забайкаллі за вихідні зросла втричі

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 30328 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 76312 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 85455 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 79095 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 106134 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 75470 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84897 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96533 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88310 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 194158 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
79%
Популярнi новини

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 14886 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 21316 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

02:27 • 6968 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 10479 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 7760 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 85464 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 194163 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 347417 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 282478 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 391884 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 16918 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 15380 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 79101 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 22482 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27495 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Площа пожеж в Забайкаллі за вихідні зросла втричі

Київ • УНН

 • 9966 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Зазначається, що в даний час на території лісового фонду Забайкальського краю діють сім лісових пожеж в Акшінском, Красночікойском, Кирінском, Петровськ-Забайкальському, Читинском районах поблизу населених пунктів Акша, Ядріхіно, Букукун, Надійний, Новопавлівка, регіт, Гонгота. Крім того, в Улетовском районі поблизу населеного пункту Гірський діє пожежа на площі 600 га. Загрози населеним пунктам немає, повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".

Площа пожеж в Забайкаллі за вихідні зросла втричі

При цьому п'ять лісових пожеж в Дульдургінском, Красночікойском, Петровськ-Забайкальському, Улетовском районах поблизу населених пунктів Бальзіно, Велика Річка, Большакова, СОХОТ, Миколаївське локалізовані.

Уточнюється, що в гасінні пожеж беруть участь 403 людини і 61 одиниця техніки. Моніторинг з повітря здійснюють п'ять повітряних суден.

Як повідомляв раніше УНН, в результаті пожеж в Красноярському краї згоріло 130 будинків, понад 500 людей позбулися будинків.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,513.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.34