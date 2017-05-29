Площа пожеж в Забайкаллі за вихідні зросла втричі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Зазначається, що в даний час на території лісового фонду Забайкальського краю діють сім лісових пожеж в Акшінском, Красночікойском, Кирінском, Петровськ-Забайкальському, Читинском районах поблизу населених пунктів Акша, Ядріхіно, Букукун, Надійний, Новопавлівка, регіт, Гонгота. Крім того, в Улетовском районі поблизу населеного пункту Гірський діє пожежа на площі 600 га. Загрози населеним пунктам немає, повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".
При цьому п'ять лісових пожеж в Дульдургінском, Красночікойском, Петровськ-Забайкальському, Улетовском районах поблизу населених пунктів Бальзіно, Велика Річка, Большакова, СОХОТ, Миколаївське локалізовані.
Уточнюється, що в гасінні пожеж беруть участь 403 людини і 61 одиниця техніки. Моніторинг з повітря здійснюють п'ять повітряних суден.
Як повідомляв раніше УНН, в результаті пожеж в Красноярському краї згоріло 130 будинків, понад 500 людей позбулися будинків.