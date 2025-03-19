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Плитка для ванной комнаты: сложности выбора и рекомендации экспертов

Киев • УНН

 • 95593 просмотра

При выборе плитки для ванной учитывайте ее назначение: напольная должна быть прочной и не скользкой, а настенная – декоративной. Важен тип поверхности, форма и размеры плитки для создания гармоничного дизайна.

Плитка для ванной комнаты: сложности выбора и рекомендации экспертов

Ремонт в ванной комнате или ее первоначальное строительство всегда начинается с подбора оптимальной плитки. Это логично, потому что нужно определиться с дизайном, исполнением, свойствами и особенностями такого помещения. Оптимальным выбором становится керамическая плитка и керамогранит, но эти материалы обладают разными параметрами и свойствами, а во всем этом нужно разобраться, передает УНН.

Назначение плитки

Бывает два вида плитки в зависимости от того, на какую поверхность она будет устанавливаться:

1.      Напольная плитка. Такой материал не должен быть скользким, но обязан выдерживать сильную нагрузку. Толщина плитки должна быть 6-9 мм, а коэффициент износостойкости на уровне 3;

2.      Настенная плитка. Подобный материал исполняет декоративную роль. Класс износостойкости первый или второй. Она легко режется и упрощает облицовку.

Водопоглощение должно быть не более 20%. Когда покупается плитка для ванной желательно выбирать настенный и напольный материал из одной коллекции. Так можно достичь гармонии и оригинальности в исполнении дизайна.

Тип поверхности

Еще один важный параметр подбора. Производители предлагают разные варианты текстуры:

1.      Глянцевая. Гладкая плитка с блеском, которая будет смотреться ярко и в целом выигрышно. Примечательно, что эта плитка скользкая и для пола не подходит. На ней будут видны капли воды, а если серия темная, тогда могут появляться также блики;

2.      Матовая. Покрытие лишено блеска, оно не такое насыщенное, что может быть минусом в некоторых дизайнах. Зато она не будет требовать частого ухода и отлично подходит для пола;

3.      Рельефная. Фактура плитки позволит идеально реализовать любой дизайн интерьера. Поверхность может имитировать натуральное дерево, камень, металл, гальку и многое другое.

В любом случае за плиткой нужен будет постоянный уход, но зато он простой – протереть тряпкой и ожидать, пока обсохнет.

Форма и размеры

Квадратная плитка считается настоящей классикой. Она легко укладывается и есть большой ассортимент различных вариантов. Подойдет под любые по стилю помещения. Прямоугольная форма отличается множеством вариантов исполнения по дизайну. С ней легко расширить визуально пространство, а вертикальное расположение плитки как бы поднимает потолок.

Мозаика состоит из маленьких элементов, отличный выбор для реализации смелых дизайнерских решений. В маленьких ванных комнатах мозаика не очень выглядит, поэтому под такую плитку важен размах и габариты. Нестандартные формы представлены ромбами и многоугольниками, используются редко, а монтаж будет дорогим.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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