Плитка для ванної кімнати: складнощі вибору та рекомендації експертів

Ремонт у ванній кімнаті або її первинне будівництво завжди починається з підбору оптимальної плитки. Це логічно, тому що потрібно визначитися з дизайном, виконанням, властивостями і особливостями такого приміщення. Оптимальним вибором стає керамічна плитка і керамограніт, але ці матеріали володіють різними параметрами і властивостями, а у всьому цьому потрібно розібратися, передає УНН.

Призначення плитки

Буває два види плитки в залежності від того, на яку поверхню вона буде встановлюватися:

1. Плитка для підлоги. Такий матеріал не повинен бути слизьким, але зобов'язаний витримувати сильне навантаження. Товщина плитки повинна бути 6-9 мм, а коефіцієнт зносостійкості на рівні 3;

2. Настінна плитка. Подібний матеріал виконує декоративну роль. Клас зносостійкості перший або другий. Вона легко ріжеться і спрощує облицювання.

Водопоглинання повинно бути не більше 20%. Коли купується плитка для ванної бажано вибирати настінний і підлоговий матеріал з однієї колекції. Так можна досягти гармонії і оригінальності у виконанні дизайну.

Тип поверхні

Ще один важливий параметр підбору. Виробники пропонують різні варіанти текстури:

1. Глянцева. Гладка плитка з блиском, яка буде виглядати яскраво і в цілому виграшно. Примітно, що ця плитка слизька і для підлоги не підходить. На ній будуть видні краплі води, а якщо серія темна, тоді можуть з'являтися також відблиски;

2. Матова. Покриття позбавлене блиску, воно не таке насичене, що може бути мінусом в деяких дизайнах. Зате вона не буде вимагати частого догляду і відмінно підходить для підлоги;

3. Рельєфна. Фактура плитки дозволить ідеально реалізувати будь-який дизайн інтер'єру. Поверхня може імітувати натуральне дерево, камінь, метал, гальку і багато іншого.

У будь-якому випадку за плиткою потрібен буде постійний догляд, але зате він простий - протерти ганчіркою і чекати, поки обсохне.

Форма і розміри

Квадратна плитка вважається справжньою класикою. Вона легко укладається і є великий асортимент різних варіантів. Підійде під будь-які за стилем приміщення. Прямокутна форма відрізняється безліччю варіантів виконання по дизайну. З нею легко розширити візуально простір, а вертикальне розташування плитки ніби піднімає стелю.

Мозаїка складається з маленьких елементів, відмінний вибір для реалізації сміливих дизайнерських рішень. У маленьких ванних кімнатах мозаїка не дуже добре виглядає, тому під таку плитку важливий розмах і габарити. Нестандартні форми представлені ромбами і багатокутниками, використовуються рідко, а монтаж буде дорогим.