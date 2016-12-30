Платежный баланс Украины в ноябре 2016 г. сведен с дефицитом 80 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. По итогам ноября 2016 г. платежный баланс Украины сведен с дефицитом 80 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, передает УНН.
"По итогам ноября платежный баланс был сведен с дефицитом 80 млн долл.", - говорится в сообщении.
При этом, в январе-ноябре 2016 г. сальдо текущего счета было отрицательным и составляло 3,1 млрд долл. Однако, дефицит текущего счета был компенсирован чистыми привлечениями по финансовому счету объемом около 4 млрд долл. В результате, сальдо сводного платежного баланса было положительным и составило 987 млн долл.
Напомним, дефицит текущего счета платежного баланса уменьшился до 165 млн долл.