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Платіжний баланс України у листопаді 2016 року зведено з дефіцитом 80 млн дол.

Платіжний баланс України у листопаді 2016 року зведено з дефіцитом 80 млн дол.

Київ • УНН

 • 6789 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. За підсумками листопада 2016 року платіжний баланс України зведено з дефіцитом 80 млн дол. Про це свідчать дані Нацбанку, передає УНН.

“За підсумками листопада платіжний баланс було зведено з дефіцитом 80 млн дол.”, — сказано в повідомленні.

При цьому, протягом січня-листопада 2016 року сальдо поточного рахунку було від’ємним і становило 3,1 млрд дол. Однак, дефіцит поточного рахунку був компенсований чистими залученнями за фінансовим рахунком обсягом близько 4 млрд дол. Як наслідок, сальдо зведеного платіжного балансу було додатним і становило 987 млн дол.

Нагадаємо, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу зменшився до 165 млн дол.

 

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