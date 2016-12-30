Платіжний баланс України у листопаді 2016 року зведено з дефіцитом 80 млн дол.

“За підсумками листопада платіжний баланс було зведено з дефіцитом 80 млн дол.”, — сказано в повідомленні.

При цьому, протягом січня-листопада 2016 року сальдо поточного рахунку було від’ємним і становило 3,1 млрд дол. Однак, дефіцит поточного рахунку був компенсований чистими залученнями за фінансовим рахунком обсягом близько 4 млрд дол. Як наслідок, сальдо зведеного платіжного балансу було додатним і становило 987 млн дол.

Нагадаємо, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу зменшився до 165 млн дол.