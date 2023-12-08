Плановых отключений не предвидится, но потребление на рекордном уровне, у ЕС будут брать аварийную помощь - энергетики

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
  •  57814 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
  •  72302 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
  •  88523 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
  •  134024 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
  •  143096 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  137299 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  139834 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  140168 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  132384 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  142262 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  151617 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  144652 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  132388 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
6 декабря  •  133177 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
6 декабря  •  138747 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
planovikh-otklyuchenii-ne-predviditsya-no-potreblenie-na-rekordnom-urovne-u-yes-budut-brat-avariinuyu-pomoshch-energetiki

Плановых отключений не предвидится, но потребление на рекордном уровне, у ЕС будут брать аварийную помощь - энергетики

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 09:46  •  22478 просмотра

Read in English

В этом отопительном сезоне потребление электроэнергии в Украине достигло рекордно высокого уровня, что привело к необходимости брать аварийную помощь со стороны стран ЕС, однако никаких плановых отключений не прогнозируют

По Украине потребление держится на рекордно высоком за этот отопительный сезон уровне и Укрэнерго вынуждено брать аварийную помощь из ЕС. Но плановые отключения украинцев не предвидятся. При этом из-за непогоды, боевых действий и технологических нарушений без света 492 населенных пункта. Об этом сообщили в пятницу в Минэнерго и Укрэнерго, пишет УНН.

Из-за непогоды, боевых действий и технологических нарушений без света 492 населенных пункта. Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Плановые отключения бытовых потребителей не предусматриваются

- сообщили в Минэнерго.

В частности, в Харькове и 3 населенных пунктов Харьковской области, как сообщается, в результате обстрела обесточены потребители. Масштаб повреждений уточняется. 

"Ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая", - указали в Минэнерго.

При этом, по данным Укрэнерго, потребление держится на рекордно высоком за этот отопительный сезон уровне и Укрэнерго вынуждено снова привлекать с 11:00 до 19:00 аварийную помощь из Румынии и Польши. Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно во избежание дефицита.

"В энергосистеме сохраняется тяжелая ситуация. Потребление из-за похолодания держится на самом высоком за отопительный сезон уровне", - отметили в Укрэнерго.

В то же время лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются, сообщили в Укрэнерго. 

Напомним

Оккупанты нанесли удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Планових відключень не передбачається, але споживання на рекордному рівні, у ЄС братимуть аварійну допомогу - енергетики
No planned outages are expected, but consumption is at a record level, Ukraine asks emergency aid from EU - Ukrenergo
Новости по теме

Плановых отключений не предвидится, но потребление на рекордном уровне, у ЕС будут брать аварийную помощь - энергетики

В этом отопительном сезоне потребление электроэнергии в Украине достигло рекордно высокого уровня, что привело к необходимости брать аварийную помощь со стороны стран ЕС, однако никаких плановых отключений не прогнозируют.

Общество •   •  22478 просмотра
Плановых отключений не предвидится, но потребление на рекордном уровне, у ЕС будут брать аварийную помощь - энергетики

СБУ разоблачила главу оборонного завода, который пытался украсть почти 4 млн гривен на закупке запчастей для Су-27

Украинские правоохранители сорвали схему присвоения почти 4 миллионов гривен, предназначенных для закупки запчастей для самолетов, арестовав директора оборонного предприятия и его сообщников за попытку хищения средств и подделку документов.

Криминал и ЧП •   •  20171 просмотра
СБУ разоблачила главу оборонного завода, который пытался украсть почти 4 млн гривен на закупке запчастей для Су-27

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

При Арсене Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы, указывает бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Политика •   •  72302 просмотра
Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Перерегистрацию авто в Дії презентуют 19 декабря - Федоров

В Украине продолжается бета-тестирование нового сервиса для перерегистрации автомобилей через приложение "Дія", о чем объявил министр Михаил Федоров. Первый комплект документов, которой был оформлен полностью онлайн, отправлен владельцу.

Общество •   •  23816 просмотра
Перерегистрацию авто в Дії презентуют 19 декабря - Федоров

Во Львове произошло столкновение двух автомобилей "Рено": один из водителей получил телесные повреждения, его госпитализировали

После столкновения двух автомобилей Renault во Львове, один водитель был госпитализирован. Полиция начала уголовное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия.

Криминал и ЧП •   •  21610 просмотра
Во Львове произошло столкновение двух автомобилей "Рено": один из водителей получил телесные повреждения, его госпитализировали

Норвегия ужесточает требования к украинским беженцам: что известно

Норвегия пересматривает условия для украинских беженцев, чтобы ограничить их приток, что касается жилья, семейных выплат и правил передвижения, а также ужесточает проверку соблюдения требований по проживанию в стране.

Общество •   •  23548 просмотра
Норвегия ужесточает требования к украинским беженцам: что известно

Враг на Запорожье за сутки нанес 82 удара, в том числе 9 дронами

Российские войска нанесли 82 удара, в том числе 9 с беспилотников, по 20 населенным пунктам Запорожской области, нанеся ущерб зданиям, но сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.

Война •   •  30073 просмотра
Враг на Запорожье за сутки нанес 82 удара, в том числе 9 дронами

Армия рф обстреляла Очаков в Николаевской области, жертв нет

Российские войска обстреляли Очаков и села в Николаевской области, без жертв.

Война •   •  27882 просмотра
Армия рф обстреляла Очаков в Николаевской области, жертв нет

Херсонская область за сутки подверглась двум ракетным ударам рф, в целом 54 обстрела, 6 раненых

Российские войска совершили 54 обстрела Херсонской области, ранив шесть человек, осуществив два ракетных обстрела и выпустив 407 снарядов, в том числе по жилым кварталам.

Война •   •  27867 просмотра
Херсонская область за сутки подверглась двум ракетным ударам рф, в целом 54 обстрела, 6 раненых

Оккупанты используют новые отметки на военной технике и осуществляют перемещение в сторону Бердянска и Приморска - Андрющенко

российские войска и их военная техника с новой маркировкой "Акула" движутся в направлении Бердянска и Приморска, есть свидетельства о передвижении колонн через Мариуполь.

Война •   •  33471 просмотра
Оккупанты используют новые отметки на военной технике и осуществляют перемещение в сторону Бердянска и Приморска - Андрющенко