Плановых отключений не предвидится, но потребление на рекордном уровне, у ЕС будут брать аварийную помощь - энергетики
Киев • УНН
В этом отопительном сезоне потребление электроэнергии в Украине достигло рекордно высокого уровня, что привело к необходимости брать аварийную помощь со стороны стран ЕС, однако никаких плановых отключений не прогнозируют
По Украине потребление держится на рекордно высоком за этот отопительный сезон уровне и Укрэнерго вынуждено брать аварийную помощь из ЕС. Но плановые отключения украинцев не предвидятся. При этом из-за непогоды, боевых действий и технологических нарушений без света 492 населенных пункта. Об этом сообщили в пятницу в Минэнерго и Укрэнерго, пишет УНН.
Из-за непогоды, боевых действий и технологических нарушений без света 492 населенных пункта. Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Плановые отключения бытовых потребителей не предусматриваются
В частности, в Харькове и 3 населенных пунктов Харьковской области, как сообщается, в результате обстрела обесточены потребители. Масштаб повреждений уточняется.
"Ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая", - указали в Минэнерго.
При этом, по данным Укрэнерго, потребление держится на рекордно высоком за этот отопительный сезон уровне и Укрэнерго вынуждено снова привлекать с 11:00 до 19:00 аварийную помощь из Румынии и Польши. Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно во избежание дефицита.
"В энергосистеме сохраняется тяжелая ситуация. Потребление из-за похолодания держится на самом высоком за отопительный сезон уровне", - отметили в Укрэнерго.
В то же время лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются, сообщили в Укрэнерго.
Напомним
Оккупанты нанесли удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне.
Плановых отключений не предвидится, но потребление на рекордном уровне, у ЕС будут брать аварийную помощь - энергетики
В этом отопительном сезоне потребление электроэнергии в Украине достигло рекордно высокого уровня, что привело к необходимости брать аварийную помощь со стороны стран ЕС, однако никаких плановых отключений не прогнозируют.
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