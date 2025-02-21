Планируем сегодня подписать первые контракты: рекрутер из ДШБ о добровольцах в возрасте 18-24 лет

Первые добровольцы возрастной категории 18-24 года закрывают ВЛК и планируют сегодня подписание первых контрактов к вступлению в ряды 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады. Об этом сообщил рекрутер 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Александр Зорин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На вопрос, получала ли его бригада уже заявки от добровольцев от 18 до 24 лет по новому контракту, Зорин ответил: «Да».

По его словам, сейчас в его бригаду поступило почти до 250 заявок.

Мы их все уже проработали. Вакантные должности у нас есть, мы готовы принимать данный личный состав, люди интересуются, общаются. Есть определенные заявки, которые не соответствуют данным критериям, потому что обращаются люди которые в СЗЧ и хотят подписать данный контракт, есть люди, которые ошибочно подали заявку. Но ажиотаж по данному законопроекту работает и люди действительно присоединяются к нашим рядам 95-й штурмовой бригады, - рассказал Зорин.

Также он рассказал, есть ли добровольцы в возрасте от 18-24 лет, которые подписали контракты.

Сегодня наши первые кандидаты проходят, закрывают ВЛК и мы планируем после обеда подписать первые контракты, - заявил Зорин.

Кроме того, он отметил, что от подачи заявки до подписания контракта проходит примерно три дня.

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Дополнение

Министерство обороны запустило проект «Контракт 18-24» - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года. Контракт будет предусматривать усиленную подготовку, денежное обеспечение в 1 млн гривен, льготную ипотеку и тому подобное.

За несколько дней после запуска инициативы поступило уже около 10 тысяч обращений.