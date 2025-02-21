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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Планируем сегодня подписать первые контракты: рекрутер из ДШБ о добровольцах в возрасте 18-24 лет

Киев  •  УНН

 • 2229 просмотра

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95-я десантно-штурмовая бригада получила около 250 заявок от добровольцев 18-24 лет. Первые кандидаты уже проходят ВЛК и планируют подписать контракты сегодня после обеда.

Первые добровольцы возрастной категории 18-24 года закрывают ВЛК и планируют сегодня подписание первых контрактов к вступлению в ряды 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады. Об этом сообщил рекрутер 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Александр Зорин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На вопрос, получала ли его бригада уже заявки от добровольцев от 18 до 24 лет по новому контракту, Зорин ответил: «Да».

По его словам, сейчас в его бригаду поступило почти до 250 заявок.

Мы их все уже проработали. Вакантные должности у нас есть, мы готовы принимать данный личный состав, люди интересуются, общаются. Есть определенные заявки, которые не соответствуют данным критериям, потому что обращаются люди которые в СЗЧ и хотят подписать данный контракт, есть люди, которые ошибочно подали заявку. Но ажиотаж по данному законопроекту работает и люди действительно присоединяются к нашим рядам 95-й штурмовой бригады,

- рассказал Зорин.

Также он рассказал, есть ли добровольцы в возрасте от 18-24 лет, которые подписали контракты.

Сегодня наши первые кандидаты проходят, закрывают ВЛК и мы планируем после обеда подписать первые контракты,

- заявил Зорин.

Кроме того, он отметил, что от подачи заявки до подписания контракта проходит примерно три дня.

Президент о контрактах для мужчин 18-24 лет: такой вариант понятен американским партнерам15.02.25, 19:17 • 24459 просмотров

Дополнение

Министерство обороны запустило проект «Контракт 18-24» - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года. Контракт будет предусматривать усиленную подготовку, денежное обеспечение в 1 млн гривен, льготную ипотеку и тому подобное.

За несколько дней после запуска инициативы поступило уже около 10 тысяч обращений.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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