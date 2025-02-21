Плануємо сьогодні підписати перші контракти: рекрутер з ДШБ про добровольців віком 18-24 роки

Перші добровольці вікової категорії 18-24 роки закривають ВЛК й планують сьогодні підписання перших контрактів до вступу до лав 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Про це повідомив рекрутер 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Олександр Зорін в ефірі телемарафону, передає УНН.

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На запитання, чи його бригада вже отримувала заявки від добровольців від 18 до 24 років за новим контрактом, Зорін відповів: "Так".

За його словами, наразі до його бригади надійшло майже до 250 заявок.

Ми їх всі вже опрацювали. Вакантні посади у нас є, ми готові приймати даний особовий склад, люди цікавляться, спілкуються. Є певні заявки, що які не відповідають даним критеріям, тому що звертаються люди які в СЗЧ і хочуть підписати даний контракт, є люди, які помилково подали заявку. Але ажіотаж по даному законопроєкту працює й люди дійсно приєднуються до наших лав 95-ї штурмової бригади,