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Плануємо сьогодні підписати перші контракти: рекрутер з ДШБ про добровольців віком 18-24 роки

Київ • УНН

 • 29401 перегляди

95-та десантно-штурмова бригада отримала близько 250 заявок від добровольців 18-24 років. Перші кандидати вже проходять ВЛК та планують підписати контракти сьогодні після обіду.

Перші добровольці вікової категорії 18-24 роки закривають ВЛК й планують сьогодні підписання перших контрактів до вступу до лав 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Про це повідомив рекрутер 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Олександр Зорін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи його бригада вже отримувала заявки від добровольців від 18 до 24 років за новим контрактом, Зорін відповів: "Так".

За його словами, наразі до його бригади надійшло майже до 250 заявок.

Ми їх всі вже опрацювали. Вакантні посади у нас є, ми готові приймати даний особовий склад, люди цікавляться, спілкуються. Є певні заявки, що які не відповідають даним критеріям, тому що звертаються люди які в СЗЧ і хочуть підписати даний контракт, є люди, які помилково подали заявку. Але ажіотаж по даному законопроєкту працює й люди дійсно приєднуються до наших лав 95-ї штурмової бригади,

- розповів Зорін.

Також він розповів, чи є добровольці віком від 18-24 років, які підписали контракти.

Сьогодні наші перші кандидати проходять, закривають ВЛК й ми плануємо після обіду підписати перші контракти,

- заявив Зорін.

Окрім того, він зазначив, що від подачі заявки до підписання контракту проходить приблизно три дні.

Президент про контракти для чоловіків 18-24 років: такий варіант зрозумілий американським партнерам15.02.25, 19:17 • 24928 переглядiв

Доповнення

Міністерство оборони запустило проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки. Контракт передбачатиме посилену підготовку, грошове забезпечення в 1 млн гривень, пільгову іпотеку тощо.

За кілька днів після запуску ініціативи надійшло вже близько 10 тисяч звернень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна

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