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"Планируем отходить от болезненных вопросов "бусификации" - Умеров

Киев  •  УНН

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Министр обороны анонсировал новые предложения по реформированию системы мобилизации в Украине. Планируется отказ от принудительного привлечения граждан и внедрение новых механизмов для военной службы.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что министерство имеет предложения, которые будут обсуждать в Кабинете министров, проведение реформ, чтобы в будущем не было так называемой "бусификации", когда мужчин принудительно мобилизуют в ряды ВСУ. Об этом Умеров заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Все зависит от врага, какие угрозы несет враг. Враг сейчас планирует увеличение своего личного состава. Мы держим фронт, придаем учет человечности нашей мобилизации, ввели, как вы знаете, закон, начали работать рекрутинговые центры, начали цифровизацию, чтобы иметь цифровые инструменты, чтобы люди знали, что у них есть выбор. Также будем работать для тех украинцев, которые находятся за пределами нашей страны, чтобы у них тоже был выбор пойти в армию. Сейчас для нас важен приоритет защиты нашей страны, поэтому планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения (вопрос "бусификации" - ред.). Чтобы решить этот вопрос, у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую реформу

- сказал Умеров.

Напомним,

Нардеп Юлия Яцык, которая входит во временно следственную комиссию по защите прав военнослужащих заявляла, что подан отчет, в котором предлагает расформировать ТЦК. По ее словам, из численности сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
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