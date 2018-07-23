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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37758 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 123913 просмотра

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8 марта, 10:25 • 131479 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168828 просмотра

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План по закупке онкопрепаратов в 2018 году для Харьковской области реализован на 0%

План по закупке онкопрепаратов в 2018 году для Харьковской области реализован на 0%

Киев  •  УНН

 • 12890 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Закупки препаратов для лечения онкобольных, которые осуществляет Минздрав Украины через привлеченные международные организации, происходят с большой задержкой. Для нужд Харьковской области по плану на 2018 год до сих пор не было поставлено ни одной таблетки, передает УНН со ссылкой на имеющиеся документы.

Так, пациенты в Харьковской области с онкологическими диагнозами по состоянию на 27 июля 2018 года не получили ни единого препарата. По плану на 2018 год Минздрав должен был обеспечить больных региона химиотерапевтическими препаратами на сумму 28,7 млн грн, онкогематологическими препаратами - на сумму 8,9 млн грн и препаратами для лечения миелоидной лейкемии - на сумму 5,8 млн грн.

При этом, плановые показатели из заявки области в разы ниже 100% потребности региона в онкопрепаратах.

Добавим, что план закупок лекарств для онкобольных Харьковской области за 2017 год также по сей день не реализован.

К примеру, онкогематологических препаратов харьковчане получили меньше половины от запланированных объемов – всего 42,2%.

Напомним, как сообщал УНН, 28 марта Кабмин завил о старте закупок лекарств за бюджетные средства 2018 года. 

Также напомним, на закупку лекарств Украина тратит 6 млрд грн в год

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