План із закупівлі онкопрепаратів у 2018 році для Харківщини реалізований на 0%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Закупівлі препаратів для лікування онкохворих, які здійснює Міністерство охорони здоров'я України через залучені міжнародні організації, відбуваються з великою затримкою. Для потреб Харківської області за планом на 2018 рік досі не було поставлено жодної таблетки, передає УНН з посиланням на наявні документи.
Так, пацієнти у Харківській області з онкологічними діагнозами станом на 27 липня 2018 роки не отримали жодного препарату. За планом на 2018 рік Міністерство охорони здоров'я мало забезпечити хворих регіону хіміотерапевтичними препаратами на суму 28,7 млн грн, онкогематологічними препаратами - на суму 8,9 млн грн та препаратами для лікування мієлоїдної лейкемії - на суму 5,8 млн грн.
При цьому, планові показники з заявки області в рази нижче 100% потреби регіону в онкопрепаратах.
Додамо, що план закупівель ліків для онкохворих Харківської області за 2017 рік також досі не реалізований.
Наприклад, онкогематологічних препаратів харків'яни отримали менше половини від запланованих обсягів - всього 42,2%.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, 28 березня Кабмін завив про старт закупівель ліків за бюджетні кошти 2018 року.
Також нагадаємо, на закупівлю ліків Україна витрачає 6 млрд грн на рік.