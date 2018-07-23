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План із закупівлі онкопрепаратів у 2018 році для Харківщини реалізований на 0%

План із закупівлі онкопрепаратів у 2018 році для Харківщини реалізований на 0%

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Закупівлі препаратів для лікування онкохворих, які здійснює Міністерство охорони здоров'я України через залучені міжнародні організації, відбуваються з великою затримкою. Для потреб Харківської області за планом на 2018 рік досі не було поставлено жодної таблетки, передає УНН з посиланням на наявні документи.

Так, пацієнти у Харківській області з онкологічними діагнозами станом на 27 липня 2018 роки не отримали жодного препарату. За планом на 2018 рік Міністерство охорони здоров'я мало забезпечити хворих регіону хіміотерапевтичними препаратами на суму 28,7 млн ​​грн, онкогематологічними препаратами - на суму 8,9 млн грн та препаратами для лікування мієлоїдної лейкемії - на суму 5,8 млн грн.

При цьому, планові показники з заявки області в рази нижче 100% потреби регіону в онкопрепаратах.

Додамо, що план закупівель ліків для онкохворих Харківської області за 2017 рік також досі не реалізований.

Наприклад, онкогематологічних препаратів харків'яни отримали менше половини від запланованих обсягів - всього 42,2%.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, 28 березня Кабмін завив про старт закупівель ліків за бюджетні кошти 2018 року.

Також нагадаємо, на закупівлю ліків Україна витрачає 6 млрд грн на рік.

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