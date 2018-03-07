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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36794 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52588 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56133 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101711 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Полузащитник Веллингтон Нем вернувшийся из аренды в ряды "Шахтера"

Полузащитник Веллингтон Нем вернувшийся из аренды в ряды "Шахтера"

Киев  •  УНН

 • 14449 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Бразильский полузащитник донецкого “Шахтера” Веллингтон Нем, который последний год выступал на правах аренды в бразильском “Сан-Паулу”, присоединился к "горнякам, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуб.

Футболист пока работает по индивидуальной программе, но в ближайшие дни приступит к тренировкам со всеми.

“Очень рад снова вернуться в „Шахтер“. Получил новый опыт, выступая за „Сан-Паулу“. Но травма колена не позволила мне как следует проявить себя. Сейчас уже все хорошо, повторюсь, счастлив быть в донецкой команде. Теперь моя задача — проявлять себя на тренировках и в матчах и завоевывать место в основном составе”, — сказал Нем.

Примечательно, что в прошлом сезоне 26-летний игрок успел сыграть за “Сан-Паулу” 11 матчей и забил один гол.

Добавим также, в состояние “оранжево-черных” Нем перешел в 2013 году и сыграл суммарно 51 поединок (9 голов и 5 ассистов).

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