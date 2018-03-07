Полузащитник Веллингтон Нем вернувшийся из аренды в ряды "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Бразильский полузащитник донецкого “Шахтера” Веллингтон Нем, который последний год выступал на правах аренды в бразильском “Сан-Паулу”, присоединился к "горнякам, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуб.
Футболист пока работает по индивидуальной программе, но в ближайшие дни приступит к тренировкам со всеми.
“Очень рад снова вернуться в „Шахтер“. Получил новый опыт, выступая за „Сан-Паулу“. Но травма колена не позволила мне как следует проявить себя. Сейчас уже все хорошо, повторюсь, счастлив быть в донецкой команде. Теперь моя задача — проявлять себя на тренировках и в матчах и завоевывать место в основном составе”, — сказал Нем.
Примечательно, что в прошлом сезоне 26-летний игрок успел сыграть за “Сан-Паулу” 11 матчей и забил один гол.
Добавим также, в состояние “оранжево-черных” Нем перешел в 2013 году и сыграл суммарно 51 поединок (9 голов и 5 ассистов).