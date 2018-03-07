Півзахисник Веллінгтон Нем повернувся з оренди в стан "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Бразильський півзахисник донецького “Шахтаря” Веллінгтон Нем, який останній рік виступав на правах оренди в бразильському “Сан-Паулу”, приєднався до "гірників, інформує УНН з посиланням на прес-службу клуб.
Футболіст наразі працює за індивідуальною програмою, але в найближчі дні приступить до тренувань з усіма.
“Дуже радий знову повернутися в „Шахтар“. Отримав новий досвід, виступаючи за „Сан-Паулу“. Але травма коліна не дозволила мені як слід проявити себе. Зараз вже все добре, повторюся, щасливий бути в донецькій команді. Тепер моє завдання — проявляти себе на тренуваннях і в матчах та завойовувати місце в основному складі”, — сказав Нем.
Примітно, що в минулому сезоні 26-річний гравець встиг відіграти за “Сан-Паулу” 11 матчів і забив один гол.
Додамо також, у стан “помаранчево-чорних” Нем перейшов у 2013 році та відіграв сумарно 51 поєдинок (9 голів і 5 асистів).