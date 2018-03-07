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Півзахисник Веллінгтон Нем повернувся з оренди в стан "Шахтаря"

Півзахисник Веллінгтон Нем повернувся з оренди в стан "Шахтаря"

Київ • УНН

 • 14449 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Бразильський півзахисник донецького “Шахтаря” Веллінгтон Нем, який останній рік виступав на правах оренди в бразильському “Сан-Паулу”, приєднався до "гірників, інформує УНН з посиланням на прес-службу клуб.

Футболіст наразі працює за індивідуальною програмою, але в найближчі дні приступить до тренувань з усіма.

“Дуже радий знову повернутися в „Шахтар“. Отримав новий досвід, виступаючи за „Сан-Паулу“. Але травма коліна не дозволила мені як слід проявити себе. Зараз вже все добре, повторюся, щасливий бути в донецькій команді. Тепер моє завдання — проявляти себе на тренуваннях і в матчах та завойовувати місце в основному складі”, — сказав Нем.

Примітно, що в минулому сезоні 26-річний гравець встиг відіграти за “Сан-Паулу” 11 матчів і забив один гол.

Додамо також, у стан “помаранчево-чорних” Нем перейшов у 2013 році та відіграв сумарно 51 поєдинок (9 голів і 5 асистів).

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