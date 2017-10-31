Полузащитник "Карпат" Мякушко стал лучшим игроком 14 тура УПЛ

"Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов экспертного совета, определила лучшего футболиста из всех, принявших участие в матчах 14 тура Чемпионата УПЛ. По итогам голосования победу одержал полузащитник "Карпат" Сергей Мякушко, который в матче с "Динамо" забил красивый мяч", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Мякушко ощутимо опередил нападающего "Зиркы" Алексея Чичикова.

В состав экспертного совета вошли: Геннадий Орбу, Александр Сопко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Дмитрий Поворознюк, Павел Шкапенко, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин.

Напомним, "Динамо" в пятый раз подряд не сумела выиграть в матче УПЛ.