Півзахисник "Карпат" Мякушко став найкращим гравцем 14 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Півзахисника львівських "Карпат" Сергія Мякушко визнано найкращим гравцем 14-го туру Української Прем’єр-Ліги, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
“Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 14 туру Чемпіонату УПЛ. За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Карпат" Сергій Мякушко, який у матчі з "Динамо" забив красивий м’яч”, — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що Мякушко відчутно випередив нападника “Зірки” Олексія Чичикова.
До складу експертної ради увійшли: Геннадій Орбу, Олександр Сопко, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Дмитро Поворознюк, Павло Шкапенко, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин.
Нагадаємо, "Динамо" вп'яте поспіль не зуміло виграти в матчі УПЛ.