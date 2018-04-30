Полузащитник Безус оформил дубль в игре чемпионата Бельгии

В очередной раз наш земляк отличился со штрафного удара. На этот раз Безус направил мяч в угол ворот, где находился кипер ФК “Остенде”. Также украинец забил гол пяткой в ​​добавленное судьей время до конца противостояния, установив окончательный счет 4:1.

Отметим, что в последних пяти играх в Безуса три гола и три результативных паса.

Добавим также, “Сент-Трюйден” с 10-ю очками после 6-ти поединков второго этапа Группы В и борется за право сыграть в полуфинале плей-офф за место в Лиге Европы.