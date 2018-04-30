Полузащитник Безус оформил дубль в игре чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Бывший футболист “Динамо”, “Днепра” и “Ворсклы” Роман Безус продолжил голевую феерию в последних баталиях в составе ФК “Сент-Трюйден”, информирует УНН со ссылкой на сайт чемпионата Бельгии.
В очередной раз наш земляк отличился со штрафного удара. На этот раз Безус направил мяч в угол ворот, где находился кипер ФК “Остенде”. Также украинец забил гол пяткой в добавленное судьей время до конца противостояния, установив окончательный счет 4:1.
Отметим, что в последних пяти играх в Безуса три гола и три результативных паса.
Добавим также, “Сент-Трюйден” с 10-ю очками после 6-ти поединков второго этапа Группы В и борется за право сыграть в полуфинале плей-офф за место в Лиге Европы.