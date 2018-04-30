Півзахисник Безус оформив дубль у грі чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Колишній футболіст “Динамо”, “Дніпра” і “Ворскли” Роман Безус продовжив гольову феєрію в останніх баталіях у складі ФК “Сент-Трюйден”, інформує УНН з посиланням на сайт чемпіонату Бельгії.
В черговий раз наш земляк відзначився зі штрафного удару. На цей раз Безус направив м’яч у кут воріт, де знаходився кіпер ФК “Остенде”. Також українець забив гол п’ятою в доданий суддею час до кінця протистояння, встановивши остаточний рахунок 4:1.
Відзначимо, що в останніх п’яти іграх у Безуса три голи і три результативних паси.
Додамо також, “Сент-Трюйден” із 10-ма очками після 6-ти поєдинків другого етапу Групи В і бореться за право зіграти в півфіналі плей-оф за місце в Лізі Європи.