Полсотни Дедов Морозов на байках собрались на Софийской площади в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Киеве на Софийской площади собралось около полусотни Дедов Морозов на байках, передает корреспондент УНН.
Каждый Дед Мороз имеет с собой мешок с подарками, которые раздает малышам за новогодние поздравления и стихи.
Инициатива байкерского заезда благотворительная. Сначала байкеры поздравят детей в центре Киева, а затем двинутся в госпиталь, где находятся воины АТО, чтобы поздравить их с праздниками.
Напомним, 31 декабря в столице на Трухановом острове состоялся забег Санта Клаусов .