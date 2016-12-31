Півсотні Дідів Морозів на байках зібрались на Софійській площі у Києві

Кожен Дід Мороз має із собою мішок із подарунками, які роздає малечі за новорічні вітання та вірші.

Ініціатива байкерського заїзду благодійна. Спершу байкери привітають дітей у центрі Києва, а потім рушать до госпіталю, де перебувають воїни АТО, аби привітати їх із святами.

Нагадаємо, 31 грудня у столиці на Трухановому острові відбувся забіг Санта Клаусів.