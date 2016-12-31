Півсотні Дідів Морозів на байках зібрались на Софійській площі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Києві на Софійській площі зібралось близько півсотні Дідів Морозів на байках, передає кореспондент УНН.
Кожен Дід Мороз має із собою мішок із подарунками, які роздає малечі за новорічні вітання та вірші.
Ініціатива байкерського заїзду благодійна. Спершу байкери привітають дітей у центрі Києва, а потім рушать до госпіталю, де перебувають воїни АТО, аби привітати їх із святами.
Нагадаємо, 31 грудня у столиці на Трухановому острові відбувся забіг Санта Клаусів.