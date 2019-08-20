Полгода без футбола: полузащитник "Шахтера" получил травму
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Полузащитник "Шахтера" Александр Пихальонок получил повреждение и выбыл на длительный срок, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "оранжево-черных".
На 74-й минуте вчерашнего поединка со “Львовом” футболист покинул поле из-за травмы. По сообщению медицинской службы ФК “Шахтер”, у игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Восстановление займет около 6 месяцев.
Отмечено, что в ближайшее время полузащитник будет прооперирован.
Добавим, в прошлом сезоне 22-летний футболист сыграл 30 поединков за “Мариуполь” — 6 голов и 2 ассиста.