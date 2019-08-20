Півроку без футболу: півзахисник "Шахтаря" зазнав травми
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Півзахисник “Шахтаря” Олександр Пихальонок зазнав пошкодження та вибув на тривалий термін, інформує УНН з посиланням на прес-службу “помаранчево-чорних”.
На 74-й хвилині вчорашнього поєдинку зі “Львовом” футболіст покинув поле через травму. За повідомленням медичної служби ФК “Шахтар”, у гравця діагностовано пошкодження передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба. Відновлення займе близько 6 місяців.
Зазначено, що найближчим часом півзахисник буде прооперований.
Додамо, минулого сезону 22-річний футболіст відіграв 30 поєдинків за “Маріуполь” — 6 голів і 2 асисти.