“Северный поток — 2” не ущемляет интересы Украины — уверены в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Те, кто утверждает, что "Северный поток - 2" ущемляет интересы Украины, просто поддерживают любые антироссийские шаги США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Те, кто просто ради проявления союзнической, ложно понятой солидарности поддерживают любые антироссийские шаги, думают, прежде всего, о том, чтобы понравиться США, вернее не столько США, сколько тем кругам, которые пытаются торпедировать любые конструктивные начинания в отношениях Москвы и Вашингтона”, — подчеркнул министр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер Польши заявил об угрозе российского наступления на Украину после запуска “Северного потока-2”
Напомним, проект “Северный поток — 2” предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.
Трубопровод пойдет в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала Дания, которая, по словам премьер-министра страны Ларса Лёкке Расмуссена, собирается заблокировать или отложить реализацию проекта. Ожидается, что “Северный поток-2” будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. В США допускают блокировку “Северного потока 2” и введение санкций.