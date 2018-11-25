"Північний потік - 2" не ущемляє інтереси України - впевнені в РФ

“Ті, хто просто заради прояву союзницької, помилково зрозумілої солідарності підтримують будь-які антиросійські кроки, думають, перш за все, про те, щоб сподобатися США, вірніше не стільки США, скільки тим колам, які намагаються торпедувати будь-які конструктивні починання в відносинах Москви і Вашингтона” , - підкреслив міністр.

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Нагадаємо, проект “Північний потік - 2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Вартість будівництва оцінюється в 9,5 млрд євро, запуск газопроводу очікується до кінця 2019 року.

Трубопровід піде в обхід України, Білорусії, Польщі та інших східноєвропейських і прибалтійських країн — через виняткові економічні зони і територіальні води п’яти держав — Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Дозвіл на будівництво газопроводу не видала Данія, яка, за словами прем’єр-міністра країни Ларса Лекке Расмуссена, збирається заблокувати або відкласти реалізацію проекту. Очікується, що “Північний потік-2” буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року. У США допускають блокування “Північного потоку 2” і введення санкцій.