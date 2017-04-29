Южная Корея предложила исключить КНДР из ООН

"Мы могли бы принять столь мощные меры, как прекращение поставок сырой нефти в Северную Корею и блокировки поступлений в КНДР в твердой валюте, например путем приостановления всего импорта угля из КНДР и серьезно рассмотреть вопрос о том, может ли Северная Корея, которая является давним и серьезным нарушителем, быть членом ООН ", - заявил министр иностранных дел Республики Корея Юн Бёнте Се.

Также дипломат отметил, что Республика Корея хочет вернуть КНДР за стол переговоров, ради "истинной денуклеаризации" полуострова, а не "чтобы ставить кого-то на колени".

Напомним, Соединенные Штаты ужесточают санкции в отношении Северной Кореи и активизируют дипломатические шаги, направленные на то, чтобы заставить страну свернуть свою ядерную и ракетную программы. Новая стратегия президента США Дональда Трампа объявили после специальной встречи со всеми 100 сенаторами, накануне состоялась в Белом доме.