Південна Корея запропонувала виключити КНДР з ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Південна Корея підняла питання з приводу членства в ООН КНДР. Серед інших способів впливу на офіційний Пхеньян пропонують припинити поставки сирої нафти і блокувати надходження в твердій валюті, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми могли б прийняти настільки потужні заходи, як припинення поставок сирої нафти в Північну Корею і блокування надходжень до КНДР в твердій валюті, наприклад шляхом призупинення всього імпорту вугілля з КНДР, і серйозно розглянути питання тому, чи може Північна Корея, яка є давнім і серйозним порушником, бути членом ООН " - заявив міністр закордонних справ Республіки Корея Юн Бьон Се.
Також дипломат зазначив, що Республіка Корея хоче повернути КНДР за стіл перемовин, заради "істинної денуклеаризації" півострова, а не "щоб ставити когось на коліна".
Нагадаємо, Сполучені Штати посилюють санкції щодо Північної Кореї та активізують дипломатичні кроки, спрямовані на те, щоби змусити країну згорнути свою ядерну та ракетну програми. Нову стратегію президента США Дональда Трампа оголосили після спеціальної зустрічі з усіма 100 сенаторами, яка напередодні відбулася в Білому домі.