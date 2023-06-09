Южная Корея вызвала посла Китая из-за обвинений в "чрезмерном уклоне" в сторону США

Детали

Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Джин предупредил посла Китая Син Хаймина в связи с его «нелепыми и провокационными» замечаниями, сделанными во время встречи с лидером южнокорейской оппозиции.

Министерство обвинило Сина в нарушении дипломатических протоколов и вмешательстве во внутреннюю политику Южной Кореи, но не уточнило, какие части комментариев Син считает неуместными.

На встрече в четверг с лидером Демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Меном, ключевым соперником консервативного президента Юн Сок Йоля, Син обвинил правительство Юна в чрезмерной склонности к Соединенным Штатам, и причинении вреда отношениям с Китаем.

Син сказал, что Южная Корея полностью виновата в «многих трудностях» в двусторонних отношениях, сославшись на дефицит торгового баланса с Китаем, который он объяснил усилиями по «декитаизации», очевидно, имея в виду действия южнокорейских компаний по переносу своих цепочек поставок из Китая. Он потребовал, чтобы Сеул уважал основные интересы Пекина, включая Тайвань и другие важные региональные вопросы.

«Поскольку Соединенные Штаты изо всех сил давят на Китай, некоторые делают ставку на то, что Соединенные Штаты выиграют, а Китай проиграет. Но это явно неправильное суждение», — сказал Син, описывая будущее своей страны при авторитарном лидере Си Цзинпине. «Что можно сказать с уверенностью, так это то, что те, кто делает ставку на поражение Китая, наверняка, потом пожалеют об этом», — сказал Син.

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что «безответственные» комментарии Сина противоречат «стремлению правительств и людей обеих стран ценить и развивать отношения между Южной Кореей и Китаем на основе взаимного уважения».

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Сеул расширил совместную военную подготовку с Соединенными Штатами и добивается более сильных гарантий того, что Вашингтон быстро и решительно применит свое ядерное оружие для защиты Южной Кореи в случае ядерной атаки Северной Кореи.

Администрация Байдена, в свою очередь, стремится к более тесному трёхстороннему сотрудничеству с Южной Кореей и Японией, чтобы противостоять как северокорейской угрозе, так и всё более настойчивой внешней политике Китая.