Южная Корея получила право проведения зимних Юношеских Олимпийских игр-2024

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112340 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116095 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114557 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129369 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105825 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108295 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108306 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131913 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130680 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Южная Корея получила право проведения зимних Юношеских Олимпийских игр-2024

Южная Корея получила право проведения зимних Юношеских Олимпийских игр-2024

Киев  •  УНН

 • 14719 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня в Лозанне прошла 135 сессия Международного олимпийского комитета (МОК) на котором Южную Корею был избран хозяином зимних Юношеских Олимпийских игр 2024 года, в передает УНН со ссылкой на сайт МОК.

Соревнования пройдут в провинции Канвондо, центром которой является Пхенчхан.

Канвондо-2024 опирается на успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пхенчхан (Южная Корея) в 2018 году и стремится продолжать свое видение в том, чтобы донести спорт до нового поколения зимних спортсменов.

“Согласно реформ Олимпийской программы 2020 года, предлагаемые планы Канвондо 2024 года обеспечат устойчивость и доступность юношеским Олимпийским играм. Предложение „Канвондо-2024“ расширяет наследие Пхенчхана-2018”, — сказал президент МОК Томас Бах.

Отмечено, что новый хозяин Зимних юношеских Олимпийских игр получит выгоду от многих объектов, которые использовались в Пхенчхане в 2018 году, а также от возможных альтернативных мест проведения мероприятий.

Добавим, первые зимние ЮОИ состоялись в Инсбруке 2012 года.

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