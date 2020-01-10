Южная Корея получила право проведения зимних Юношеских Олимпийских игр-2024
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня в Лозанне прошла 135 сессия Международного олимпийского комитета (МОК) на котором Южную Корею был избран хозяином зимних Юношеских Олимпийских игр 2024 года, в передает УНН со ссылкой на сайт МОК.
Соревнования пройдут в провинции Канвондо, центром которой является Пхенчхан.
Канвондо-2024 опирается на успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пхенчхан (Южная Корея) в 2018 году и стремится продолжать свое видение в том, чтобы донести спорт до нового поколения зимних спортсменов.
“Согласно реформ Олимпийской программы 2020 года, предлагаемые планы Канвондо 2024 года обеспечат устойчивость и доступность юношеским Олимпийским играм. Предложение „Канвондо-2024“ расширяет наследие Пхенчхана-2018”, — сказал президент МОК Томас Бах.
Отмечено, что новый хозяин Зимних юношеских Олимпийских игр получит выгоду от многих объектов, которые использовались в Пхенчхане в 2018 году, а также от возможных альтернативных мест проведения мероприятий.
Добавим, первые зимние ЮОИ состоялись в Инсбруке 2012 года.