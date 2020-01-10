Південна Корея виборола право проведення зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2024
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Сьогодні в Лозанні пройшла 135 сесія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на якому Південну Корею було обрано господарем зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2024 року, передає УНН з посиланням на сайт МОКу.
Змагання пройдуть в провінції Канвондо, центром якої є Пхьончхан.
Канвондо-2024 спирається на успішне проведення зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані (Південна Корея) у 2018 році і прагне продовжувати своє бачення в тому, щоб донести спорт до нового покоління зимових спортсменів.
“Відповідно до реформ Олімпійської програми 2020 року, пропоновані плани Канвонда 2024 року забезпечать стійкість і доступність Юнацьким Олімпійським іграм. Пропозиція „Канвондо-2024“ розширює спадщину Пхьончхана-2018”, — сказав президент МОК Томас Бах.
Зазначено, що новий господар Зимових юнацьких Олімпійських ігор отримає вигоду від багатьох об’єктів, які використовувалися в Пхьончхані у 2018 році, а також від можливих альтернативних місць проведення заходів.
Додамо, перші зимові ЮОІ відбулися в Інсбруку 2012 року.