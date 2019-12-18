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Южная Корея в 2020 году может присоединиться к коалиции в Ормузском проливе - СМИ

Южная Корея в 2020 году может присоединиться к коалиции в Ормузском проливе - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11571 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Республика Корея в ответ на призывы США в феврале 2020 года планирует направить эсминец в Ормузский пролив в рамках участия в международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в данном регионе. Об этом в сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на источники в южнокорейском правительстве, передает УНН.

"В январе южнокорейские власти намерены отправить переговорщика в штаб-квартиру Международного агентства по морской безопасности, которая расположена в Бахрейне, для обсуждения деталей участия страны в коалиции. Этот сотрудник по вопросам связи, проводя оценку общей ситуации, будет осуществлять подготовку для отправки эсминца", - говорится в сообщении.

Такое решение, как отмечает издание, было принято на заседании Совета национальной безопасности в прошлый четверг, 12 декабря.

Агентство Yonhap 13 декабря информировало, что участники СНБ обсудили пути для поддержки усилий международного сообщества и защиты южнокорейских граждан и судов в районе Ормузского пролива.

В этот же день агентство со ссылкой на представителя министерства национальной обороны страны сообщило, что Сеул рассматривает возможность участия в коалиции, однако, несмотря на призывы США, окончательного решения пока не принял.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Великобритания.

В 2009 году Республика Корея разместила в Аденском заливе эсминец "Кан Гам Чан", а также несколько подразделений спецназа и вертолетов. За прошедшее десятилетие военный контингент Южной Кореи обеспечил безопасность более чем 22 тыс. судов и отразил 21 нападение пиратов в регионе.

Как сообщалось ранее, Польша готова присоединиться к миссии США в Ормузском проливе.

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