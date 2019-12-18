Південна Корея у 2020 році може приєднатися до коаліції в Ормузькій протоці - ЗМІ

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Республіка Корея у відповідь на заклики США в лютому 2020 роки планує направити есмінець в Ормузьку протоку в рамках участі в міжнародній коаліції щодо забезпечення безпеки судноплавства в даному регіоні. Про це в повідомляє The Chosun Ilbo із посиланням на джерела в південнокорейському уряді, інформує УНН.