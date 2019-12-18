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Південна Корея у 2020 році може приєднатися до коаліції в Ормузькій протоці - ЗМІ

Південна Корея у 2020 році може приєднатися до коаліції в Ормузькій протоці - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Республіка Корея у відповідь на заклики США в лютому 2020 роки планує направити есмінець в Ормузьку протоку в рамках участі в міжнародній коаліції щодо забезпечення безпеки судноплавства в даному регіоні. Про це в повідомляє The Chosun Ilbo із посиланням на джерела в південнокорейському уряді, інформує УНН.

"У січні південнокорейська влада має намір відправити парламентера в штаб-квартиру Міжнародного агентства з морської безпеки, яка розташована в Бахрейні, для обговорення деталей участі країни в коаліції. Цей співробітник з питань зв'язку, проводячи оцінку загальної ситуації, буде здійснювати підготовку для відправки есмінця", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення, як відзначає видання, було прийнято на засіданні Ради національної безпеки минулого четверга, 12 грудня.

Агентство Yonhap 13 грудня інформувало, що учасники СНБ обговорили шляхи для підтримки зусиль міжнародної спільноти і захисту південнокорейських громадян і суден в районі Ормузської протоки.

В цей же день агентство із посиланням на представника міністерства національної оборони країни повідомило, що Сеул розглядає можливість участі в коаліції, однак, незважаючи на заклики США, остаточного рішення поки не прийняв.

Ситуація в зоні Перської затоки загострилася 19 липня, коли йшов під британським прапором танкер Stena Impero був затриманий в Ормузькій протоці силами Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану). Про свій намір вступити в коаліцію заявили Австралія, Бахрейн, Саудівська Аравія, ОАЕ і Великобританія.

У 2009 році Республіка Корея розмістила в Аденській затоці есмінець "Кан Гам Чан", а також кілька підрозділів спецназу і вертольотів. За минуле десятиліття військовий контингент Південної Кореї забезпечив безпеку більш ніж 22 тис. суден і відбив 21 напад піратів в регіоні.

Як повідомлялося раніше, Польща готова приєднатися до місії США в Ормузькій протоці.

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