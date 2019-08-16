Польща готова приєднатися до місії США в Ормузькій протоці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Польща готова підтримати ініційовану США міжнародну військово-морську місію, що забезпечує безпеку судноплавства в Ормузькій протоці. Ситуація в регіоні "вимагає реакції", заявив польський міністр закордонних справ Яцек Чапутовіч в інтерв'ю агентству dpa, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Він допустив "певний вид підтримки" з боку Варшави, але не уточнив, в якій саме формі.
Нагадаємо, раніше до ініціативи США приєдналася Великобританія. У свою чергу Німеччина відмовилася брати участь в місії, так як вважає стратегію максимального тиску на Іран невірною.
Чапутовіч розкритикував позицію ряду європейських партнерів, зайняту щодо США.
Офіційна Варшава вважає, що Євросоюзу "слід бути більш відкритим до аргументів американської сторони".
Розбіжності між ЄС і США негативно позначаться як на Польщі, так і на Центральній Європі, підкреслив глава польського зовнішньополітичного відомства. "Ми намагаємося зберегти трансатлантичний союз і навести мости", - зазначив він.