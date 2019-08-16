Польша готова присоединиться к миссии США в Ормузском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Польша готова поддержать инициированную США международную военно-морскую миссию, обеспечивающую безопасность судоходства в Ормузском проливе. Ситуация в регионе "требует реакции", заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович в интервью агентству dpa, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Он допустил "определенный вид поддержки" со стороны Варшавы, но не уточнил, в какой именно форме.
Напомним, ранее к инициативе США присоединилась Великобритания. В свою очередь Германия отказалась участвовать в миссии, так как считает стратегию максимального давления на Иран неверной.
Чапутович раскритиковал позицию ряда европейских партнеров, занятую в отношении США.
Официальная Варшава считает, что Евросоюзу "следует быть более открытым к аргументам американской стороны".
Разногласия между ЕС и США отрицательно скажутся как на Польше, так и на Центральной Европе, подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства. "Мы пытаемся сохранить трансатлантический союз и навести мосты", - отметил он.