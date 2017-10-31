Южная Корея и Китай договорились о нормализации отношений

“Сеул и Пекин договорились о нормализации всех видов сотрудничества и взаимообменов”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что отношения между двумя странами налаживаются после охлаждения, которое началось год назад из-за развертывания военными США противоракетной системы THAAD в Южной Корее.

“Обе стороны солидарны в том, что укрепление обмена и сотрудничества между Кореей и Китаем служит общим интересам”, — говорится в сообщении министерства иностранных дел в Сеуле.

Как сообщал УНН, США, Япония и Южная Корея договорились расширить обмен информацией об угрозах КНДР.