Південна Корея і Китай домовилися про нормалізацію відносин

"Сеул і Пекін домовилися про нормалізацію всіх видів співробітництва та взаємообмінів", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що відносини між двома країнами налагоджуються після охолодження, що почалося рік тому через розгортання військовими США протиракетної системи THAAD в Південній Кореї.

"Обидві сторони солідарні в тому, що зміцнення обміну і співпраці між Кореєю та Китаєм служить спільним інтересам", - йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ у Сеулі.

Як повідомляв УНН, США, Японія і Південна Корея домовилися розширити обмін інформацією про загрози КНДР.