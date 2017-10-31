Південна Корея і Китай домовилися про нормалізацію відносин
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Південна Корея і КНР оголосили про нормалізацію відносин, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Сеул і Пекін домовилися про нормалізацію всіх видів співробітництва та взаємообмінів", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що відносини між двома країнами налагоджуються після охолодження, що почалося рік тому через розгортання військовими США протиракетної системи THAAD в Південній Кореї.
"Обидві сторони солідарні в тому, що зміцнення обміну і співпраці між Кореєю та Китаєм служить спільним інтересам", - йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ у Сеулі.
Як повідомляв УНН, США, Японія і Південна Корея домовилися розширити обмін інформацією про загрози КНДР.