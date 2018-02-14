Вопросом аннексии Крыма в РФ непосредственно занимались Шойгу и Сурков - Пономарев

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77622 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91475 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94072 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110719 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101452 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105054 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112055 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122947 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134557 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Вопросом аннексии Крыма в РФ непосредственно занимались Шойгу и Сурков - Пономарев

Вопросом аннексии Крыма в РФ непосредственно занимались Шойгу и Сурков - Пономарев

Киев  •  УНН

 • 18322 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вопросом аннексии Крыма в России занимались министр обороны Сергей Шойгу и Владислав Сурков.
Об этом заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, передает корреспондент УНН.

“Поручение (об аннексии Крыма — ред.) получил министр обороны Шойгу, который должен был обеспечить войсковую часть операции. А также Владиславу Суркову, который должен был отвечать за политическую часть вопроса. У Шойгу в Минобороны этим процессом занимался Белавенцев, а у Суркова работала команда политтехнологов, которые занимались координацией российских политтехнологов во время революции”, — уточнил И.Пономарев.

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Напомним, по словам И.Пономарева о вмешательстве России в процессы на территории Украины стало понятно осенью 2013 года во время событий на Майдане.

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