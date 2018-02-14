Вопросом аннексии Крыма в РФ непосредственно занимались Шойгу и Сурков - Пономарев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вопросом аннексии Крыма в России занимались министр обороны Сергей Шойгу и Владислав Сурков.
Об этом заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, передает корреспондент УНН.
“Поручение (об аннексии Крыма — ред.) получил министр обороны Шойгу, который должен был обеспечить войсковую часть операции. А также Владиславу Суркову, который должен был отвечать за политическую часть вопроса. У Шойгу в Минобороны этим процессом занимался Белавенцев, а у Суркова работала команда политтехнологов, которые занимались координацией российских политтехнологов во время революции”, — уточнил И.Пономарев.
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Напомним, по словам И.Пономарева о вмешательстве России в процессы на территории Украины стало понятно осенью 2013 года во время событий на Майдане.