Питанням анексії Криму в РФ безпосередньо займалися Шойгу і Сурков - Пономарьов
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Питанням анексії Криму в Росії займалися міністр оборони Сергій Шойгу і Владислав Сурков. Про це заявив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов в якості свідка в Оболонському районному суді Києва, передає кореспондент УНН.
"Доручення (про анексію Криму - ред.) отримав міністр оборони Шойгу, який повинен був забезпечити військову частину операції. А також Владислав Сурков, який повинен був відповідати за політичну частину питання.
У Шойгу в Міноборони цим процесом займався Белавенцев Олег Євгенович, а у Суркова працювала команда політтехнологів, які займалися координацією російських політтехнологів під час Помаранчевої революції", - уточнив І.Пономароьов.
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Нагадаємо, за словами І.Пономарева про втручання Росії в процеси на території України стало зрозуміло восени 2013 року під час подій на Майдані.