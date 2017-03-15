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Вопрос влияния опасных отходов на здоровье украинцев рассмотрят в комитете ВР

Вопрос влияния опасных отходов на здоровье украинцев рассмотрят в комитете ВР

Киев • УНН

 • 20358 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Отсутствие контроля в сфере обращения с опасными отходами имеет прямое влияние на состояние здоровья украинских граждан и общества в целом. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Андрей Шипко.

"Я благодарю за то, что вы подняли этот вопрос. Ведь состояние здоровья общества в целом на 20% зависит от экологии. Опасные отходы, которые сегодня, к сожалению, в нашем государстве не контролируются - это прямое влияние на здоровье украинцев. Это тема, которая требует внимания и это вопрос, который нужно изучать", - сказал он.

Также, А.Шипко отметил, что в профильном комитете ВРУ готовы инициировать и рассмотреть вопрос неконтролируемого поведения с опасными отходами с точки зрения влияния на здоровье украинцев.

"Учитывая важность темы, я лично готов инициировать на Комитете рассмотрение этого вопроса. Наш комитет не является профильным именно по экологии, но в контексте влияния на здоровье наших граждан, вопрос надо однозначно поднимать. Можно сделать парламентские слушания, разработать законопроект. Я даже в повестке дня ВР давно не видел, чтобы поднимались такие вопросы. И если он будет поднят - реакция нашего Комитета будет единодушной. Ведь это состояние здоровья наших людей, а значит - здоровье нашего государства", - резюмировал он.

Напомним, уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на утилизацию опасных отходов. К примеру, Черниговкая область уже три года не может получить средства от Минприроды на утилизацию 300 тонн опасных агрохимикатов.

Херсонская область не получила средств на утилизацию опасных отходов. По данным местных властей, ситуация в регионе уже критическая.

Обнаруженный вблизи Днепра ядомогильник были вынуждены закопать снова из-за нехватки средств.

Как сообщал УНН, Омбудсмен открыл производство против Минприроды за самоустранение от выполнения возложенных обязанностей по контролю за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

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